Thuram a InterTV: “Abbiamo una rosa competitiva. Sulle assenze possiamo…”

Ultima gara del 2025 per i nerazzurri che faranno visita all'Atalanta che con Palladino ha ritrovato gli stimoli necessari per risalire la classifica puntando all'Europa. Queste le parole di Thuram rilasciate ai microfono di InterTV nel pre partita: "Dobbiamo provare una grande partita contro un grande avversario per portare tre punti a casa. Abbiamo una rosa competitiva e quando c'è un'assenza la possiamo rimediare con altre presenze. Dobbiamo stare attenti a tutto, sarà una gara difficile, sta andando molto bene in Champions"