Zappacosta: "Tabù Inter? Le statistiche non contano. L'abbiamo preparata bene, convinti che…"

Zappacosta: “Tabù Inter? Le statistiche non contano. L’abbiamo preparata bene, convinti che…”

Zappacosta: “Tabù Inter? Le statistiche non contano. L’abbiamo preparata bene, convinti che…” - immagine 1
Le dichiarazioni del giocatore bergamasco rilasciate ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter
Gianni Pampinella
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Inter,  ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore bergamasco: "Il Natale è sempre un po' particolare, mentalmente sei sempre sul pezzo anche se si ritorna a casa. Tabù Inter? Quello che conta non sono le statistiche ma quello che faremo in campo. L'abbiamo preparata molto bene, siamo convinti delle nostre potenzialità e giocheremo per vincere la partita. Palladino? Il mister ha riportato tanta spensieratezza, entusiasmo ed era quello che stava venendo a mancare nell'ultimo periodo. Stiamo solo cercando di seguire quello che ci dice, ma alla fine siamo noi che andiamo in campo, lui ci sta dando una grossa mano".

