FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Thuram: “2025 dell’Inter positivo o negativo? Un mix, come nella vita ci sono…”

news

Thuram: “2025 dell’Inter positivo o negativo? Un mix, come nella vita ci sono…”

Thuram: “2025 dell’Inter positivo o negativo? Un mix, come nella vita ci sono…” - immagine 1
Ecco le parole di Thuram ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Atalanta-Inter, big-match della 17° giornata
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Atalanta-Inter, Marcus Thuram ha parlato così del match di stasera:

"Il 2025 dell'Inter è positivo o negativo? Un mix tra i due, ho vissuto bellissimi e bruttissimi momenti, c'è il bello e il brutto come nella vita. Ho passato il Natale con mio fratello e la mia famiglia"

Stasera contro l'Atalanta

"Abbiamo preparato bene la partita, speriamo che stasera funzioni"

Con Lautaro

"Ci sono 4 attaccanti e tutti possono giocare"

Leggi anche
Inter, Muharemovic via subito? Carnevali: “Magari qualcuno a gennaio potrebbe…”
Conte: “Se vince una che non è Inter, Juve o Milan è fatto straordinario. Per monte...

© RIPRODUZIONE RISERVATA