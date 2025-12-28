Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Atalanta-Inter, Marcus Thuram ha parlato così del match di stasera:
Ecco le parole di Thuram ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Atalanta-Inter, big-match della 17° giornata
"Il 2025 dell'Inter è positivo o negativo? Un mix tra i due, ho vissuto bellissimi e bruttissimi momenti, c'è il bello e il brutto come nella vita. Ho passato il Natale con mio fratello e la mia famiglia"
"Abbiamo preparato bene la partita, speriamo che stasera funzioni"
"Ci sono 4 attaccanti e tutti possono giocare"
