Juve, Chiellini: “Teniamo alla Coppa Italia. Attaccante? Sul mercato…”

Il Director of Football Strategy della Juventus ha parlato a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro l'Atalanta

Alessandro De Felice Redattore 5 febbraio - 21:03

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato in collegamento dalla New Balance Arena su Italia 1 a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro l'Atalanta:

"Entrambe le squadre ci tengono tanto, come è normale che sia, è un quarto di finale di Coppa Italia, una gara secca, entrambe le squadre cercheranno di vincere la partita e di andare avanti. Siamo consapevoli della difficoltà, siamo consapevoli dell'intensità che ci vorrà per tenere testa all'Atalanta soprattutto in casa, ma cercheremo di fare il massimo per vincere perchè ci teniamo".

Rammarico per il mancato arrivo di una punta?

"No, penso che abbiamo scandagliato il mercato e cercato tante situazioni che potevano darci una mano per l'assenza di Dusan che comunque sta rientrando però in questo mese non ce l'avremo e c'è da capire come rientrerà dall'infortunio. La squadra sta migliorando, con dei giocatori che stanno prendendo fiducia. Siamo contenti del rientro di Gatti, ci aspettiamo che altri ci diano una mano in questo mese difficile ma eccitante. C'è bisogno di tutti, deve salire di livello anche chi finora ha performato bene".

Ti aspettavi questo impatto di Spalletti?

"La speranza è che riuscisse a incidere da subito, solitamente un allenatore ci mette di più, ma è stato importante il periodo di Natale dove ha avuto più tempo per allenare la squadra e fargli fare il salto di qualità".