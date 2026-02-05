L'amministratore delegato dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di Italia 1 prima della sfida dei quarti di Coppa Italia contro la Juventus

Alessandro De Felice Redattore 5 febbraio - 20:56

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è stato intervistato da Italia 1 prima della sfida dei quarti di Coppa Italia contro la Juventus:

“È normale che quella finale persa contro la Juventus sia ancora nella nostra memoria, ma non la viviamo come un’ossessione. La Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante per l’Atalanta, a prescindere dall’avversario. Arrivare fino in fondo significa dare continuità a un percorso di crescita che portiamo avanti da anni. Se poi dovesse arrivare anche un riscatto sportivo, sarebbe la conseguenza del lavoro, non una rivincita cercata a tutti i costi. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e vogliamo fare una grande partita”.

Sul mercato:

"Il calcio non vive di storie, bisogna fare le cose bene per avere una squadra competitiva. Il mercato ci ha permesso di rinforzarci, anche facendo delle uscite. Abbiamo preso un giocatore che non pensavamo di poter prendere, siamo molto contenti che Raspadori abbia scelto il progetto Atalanta".

Sulla Coppa Italia:

"Questo è il nostro sedicesimo anno, fortunatamente abbiamo una buona memoria e ci ricordiamo tutto, sappiamo il percorso fatto e sappiamo che la nostra dimensione resta quella provinciale. Non era facile ripartire quest'anno ma vogliamo andare avanti a lavorare, senza avere rimpianti".