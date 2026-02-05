FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Juve, Perin: “Mercato passato. Siamo cambiati molto, uscire dalla zona di comfort…”

news

Juve, Perin: “Mercato passato. Siamo cambiati molto, uscire dalla zona di comfort…”

Juve, Perin: “Mercato passato. Siamo cambiati molto, uscire dalla zona di comfort…” - immagine 1
Il portiere bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Atalanta-Juventus, quarto di finale di Coppa Italia
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il portiere bianconero Mattia Perin ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Atalanta-Juventus, quarto di finale di Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Juve, Perin: “Mercato passato. Siamo cambiati molto, uscire dalla zona di comfort…”- immagine 2

Come è cambiata la Juve?

"Stiamo dimostrando che siamo cambiati molto, ci siamo messi in testa, quotidianamente, che uscire dalla nostra zona di comfort ci pone davanti dei miglioramenti e quando uno migliora poi ci fa l'abitudine ed è disposto sempre di più ad uscire da quella zona che non conosci per metterti in gioco e migliorarti individualmente e di squadra".

Sei contento di essere rimasto?

"Sì, il mercato ormai è passato, era a gennaio, ormai abbiamo 4-5 mesi dove dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi e continuerò a fare quello che ho sempre fatto nella Juve, dando ogni giorno tutto me stesso, poi le prestazioni vengono o non vengono, ho sempre sposato questa causa e continuerò a farlo".

Leggi anche
Atalanta, Djimsiti: “La strada per la finale di Coppa Italia non è lunga”
Rampulla: “Scudetto? La Juventus sarebbe più vicina all’Inter se…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA