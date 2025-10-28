FC Inter 1908
news

Juric: “L’Atalanta è stata il triplo del Milan, abbiamo dominato. Lookman…”

L'allenatore dell'Atalanta ha analizzato il pari per 1-1 contro il Milan ai microfoni di DAZN al termine della sfida
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, ha analizzato il pari per 1-1 contro il Milan ai microfoni di DAZN al termine della sfida, anticipo del nono turno del campionato di Serie A.

Di seguito le dichiarazioni:

"Per me non c’è stata partita: l’Atalanta è stata tripla del Milan. Abbiamo dominato in lungo e in largo, tolti cinque o dieci minuti del secondo tempo. Loro hanno fatto un tiro-gol, nient’altro. Noi abbiamo controllato tutto, costruendo gioco e occasioni, mostrando grande intensità e qualità. L’unica squadra che oggi meritava di vincere siamo stati noi. È un’altra grande prestazione, come tante che abbiamo fatto, e mi dispiace solo che questa squadra non abbia più punti, perché li avrebbe meritati tutti. Ma se continuiamo così, i risultati arriveranno".

Getty Images

Un passo avanti netto rispetto a Cremona:

"Sì, assolutamente. Abbiamo fatto bene in entrambe le fasi, sia nella riconquista della palla, dove abbiamo creato occasioni in transizione, sia quando il Milan si è abbassato. Lì siamo stati lucidi, senza perdere la testa, muovendo il pallone da un lato all’altro e creando tantissime situazioni pericolose. La squadra ha interpretato la partita alla perfezione. È un peccato non aver portato a casa tre punti, ma non posso che essere orgoglioso dei miei ragazzi".

Torna al gol Lookman:

"Conta tantissimo. Lookman è un giocatore fondamentale per noi, e non a caso ieri parlavamo proprio di questo. Ha avuto un’estate complicata, non è ancora al top, ma ha una mentalità vincente. Lo abbiamo spinto, anche forzandolo, facendolo giocare 90 minuti per ritrovare condizione. In allenamento è un esempio: competitivo, positivo, trascinante. Sono felice per il suo gol, se lo meritava davvero. Quando si allena così, i risultati arrivano".

Nuova fiducia e convinzione al gruppo:

"Sì, spero che questa gara ci dia ancora più forza. Abbiamo recuperato tutti, finalmente: Kosiunu sta tornando in forma e oggi ha fatto una grande partita, Ademola cresce, e cominciamo ad essere molto competitivi. Abbiamo giocato contro una grande squadra e l’abbiamo dominata. In altre gare, come con Lazio o Slavia, abbiamo avuto lo stesso tipo di prestazione, ma non abbiamo concretizzato. Ora dobbiamo solo diventare più cinici e più qualitativi davanti: quando lo faremo, questa Atalanta potrà davvero andare lontano".

Out Scamacca e Krstović:

"È stata una scelta tecnica basata sugli allenamenti. Valuto sempre le condizioni e l’intensità della settimana: chi sta meglio gioca. Abbiamo tante opzioni e tutti devono essere pronti a dare il massimo. Oggi le scelte hanno pagato: la squadra ha dato risposte importanti".

