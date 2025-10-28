FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Lookman: “Il gol è importante, ma conta solo aiutare l’Atalanta a vincere”

news

Lookman: “Il gol è importante, ma conta solo aiutare l’Atalanta a vincere”

Lookman: “Il gol è importante, ma conta solo aiutare l’Atalanta a vincere” - immagine 1
L'attaccante dell'Atalanta e autore del gol dell'1-1 ha analizzato il pari contro il Milan al New Balance Stadium ai microfoni di DAZN
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta e autore del gol dell'1-1, ha analizzato il pari contro il Milan al New Balance Stadium ai microfoni di DAZN.

"Spero di poter entrare ancora di più in condizione. È bello tornare a essere disponibile e dare il mio contributo. Ora dobbiamo continuare a crescere come squadra".

LEGGI ANCHE

Lookman: “Il gol è importante, ma conta solo aiutare l’Atalanta a vincere”- immagine 2
Getty Images

Ora è felice all'Atalanta?

"Alla fine ciò che conta davvero è aiutare la squadra a vincere la partita. Il gol è importante, ma la cosa fondamentale è che tutti diano il massimo per raggiungere i nostri obiettivi.

Leggi anche
Milan, Allegri: “Ho preferito sostituire Leao, ecco perché. Gimenez? I gol…”
Adani alla Domenica Sportiva: “Ragazzi, il rigore dato dal guardalinee è un capitolo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA