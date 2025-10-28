Ora è felice all'Atalanta?
"Alla fine ciò che conta davvero è aiutare la squadra a vincere la partita. Il gol è importante, ma la cosa fondamentale è che tutti diano il massimo per raggiungere i nostri obiettivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
news
Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta e autore del gol dell'1-1, ha analizzato il pari contro il Milan al New Balance Stadium ai microfoni di DAZN.
"Spero di poter entrare ancora di più in condizione. È bello tornare a essere disponibile e dare il mio contributo. Ora dobbiamo continuare a crescere come squadra".
Ora è felice all'Atalanta?
"Alla fine ciò che conta davvero è aiutare la squadra a vincere la partita. Il gol è importante, ma la cosa fondamentale è che tutti diano il massimo per raggiungere i nostri obiettivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA