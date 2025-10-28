Milan, Allegri: “Ho preferito sostituire Leao, ecco perché. Gimenez? I gol…”

“Aveva un problema sull’anca, si è allenato… Poi a fine primo tempo non stava benissimo, ho preferito toglierlo comunque perché la squadra aveva bisogno di giocatori freschi. Rafa non riusciva a scattare, ho preferito toglierlo”.

“Nkunku ha giocato molto bene da prima punta. L’Atalanta è calata e noi abbiamo trovato delle geometrie… Loftus in quella posizione quando ti strappa… Ha fatto 20 minuti straordinari. In quei minuti però dovevi fare gol. C’è stata una situazione in cui Nkunku ha tagliato ma invece si doveva aprire e invece ha fatto un taglio al contrario. Poi il tiro di Fofana, il tiro di Saelemaekers ribattuto da Pavlovic… Abbiamo avuto situazioni favorevoli nel secondo tempo e abbiamo subito un tiro solo su una palla persa malamente in costruzione. Gimenez si è dato da fare, deve stare sereno e tranquillo perché i gol arriveranno. È un ragazzo che si da da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento e lui deve lavorare serenamente”.