C’è la disponibilità di intervenire a gennaio sotto il punto di vista quantitativo?

“Non era previsto che in una sosta di nazionale si infortunassero sei giocatori, non è una cosa da tutti giorni. Quando ci sono questi momenti dobbiamo essere consapevoli di essere una squadra forte e i ragazzi l’hanno dimostrato sul campo. Dobbiamo andare avanti fino all’inizio di dicembre, poi fare le valutazioni insieme all’allenatore per quanto riguarda il futuro”.

Perché non si parli ancora di Gimenez nella prossima finestra di mercato cosa deve fare?

“Stare sereno, fa parte del percorso di ogni attaccante. So bene di cosa si tratta, ho giocato nello stesso ruolo. Ha la fiducia di tutti, della società, dell’allenatore ma soprattutto dei compagni e della squadra. Stasera ha una grande possibilità di dimostrare che è un grande attaccante”.

Quanti gol si aspetta da lui?

“Nella sua storia ha sempre segnato, ovunque ha giocato è sempre andato in doppia cifra. Perciò è un momento no suo ma allo stesso momento fa un grande lavoro per la squadra in campo e per questo viene premiato dall’allenatore che gli dà fiducia”.