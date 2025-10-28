FC Inter 1908
Atalanta, Percassi: “Meritavamo qualche punto in più, ma dobbiamo migliorare”

L'ad dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Milan della 9ª giornata di Serie A
Alessandro De Felice
Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN, prima del match casalingo contro il Milan della 9ª giornata di Serie A.

Carnesecchi o Juric, da che parte sta?

"Voglio molto bene a entrambi e dobbiamo continuare a lavorare, sapendo che siamo appena partita. Ci vogliono pazienza e voglia di migliorare, poi vedremo".

Con Scamacca e Lookman al 100% avreste più punti?

"Per le occasioni prodotte, avremo meritato qualche punto in più ma questi sono quelli che abbiamo fatto fino ad oggi. Dobbiamo continuare a migliorare e stasera sarà molto difficile contro un Milan molto forte".

L'Atalanta deve crescere...

"Giocare nel nostro stadio ristrutturato è un'emozione, avere uno stadio di proprietà che è la nostra casa è un motivo d'orgoglio e un punto di partenza. Dobbiamo migliorare e siamo fiduciosi".

