FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Oriali: “Mostrato grande spirito contro l’Inter. Conte? Negli ultimi giorni era…”

news

Oriali: “Mostrato grande spirito contro l’Inter. Conte? Negli ultimi giorni era…”

Oriali: “Mostrato grande spirito contro l’Inter. Conte? Negli ultimi giorni era…” - immagine 1
"La sconfitta di Eindhoven va sempre tenuta a mente come avvertimento", ha dichiarato Oriali a Dazn prima di Lecce-Napoli
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto a Dazn prima di Lecce-Napoli, Gabriele Oriali ha parlato così anche della partita contro l'Inter:

"Ci sono sempre in palio tre punti, con l'Inter e anche stasera. La sconfitta di Eindhoven va sempre tenuta a mente come avvertimento, dobbiamo affrontare le partite sempre con lo stesso atteggiamento e spirito, con l'unione di intenti come abbiamo fatto contro l'Inter"

Oriali: “Mostrato grande spirito contro l’Inter. Conte? Negli ultimi giorni era…”- immagine 2
Getty Images

Com'era Conte negli ultimi giorni?

—  

"Venivamo da una sconfitta abbastanza pesante e non preventivata, il suo umore non era dei migliori ma non solo il suo"

Oriali: “Mostrato grande spirito contro l’Inter. Conte? Negli ultimi giorni era…”- immagine 3

Assenza De Bruyne

—  

"Non sappiamo ancora nulla, l'intervento dovrebbe essere domani, dopo sapremo quando potrà ritornare. Si parla di 3-4 mesi purtroppo, si era inserito bene nello schema e dava una mano a tutti anche con la sua esperienza. Rientra anche Lukaku questa settimana, speriamo di recuperarlo presto. Non sto qui ad elencare tutti gli infortuni che abbiamo avuto ma siamo sempre riusciti a sopperire, cercheremo di sopperire anche a De Bruyne"

Leggi anche
Napoli, Olivera: “Oggi a caccia dei tre punti. E se giochiamo come contro...
Ciccio Graziani: “Inter non può andare avanti così. Io se fossi in Chivu penserei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA