Raffaele Palladino, nuovo allenatore dell'Atalanta, si presenta in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle prime dichiarazioni del tecnico campano.
news
Atalanta, Palladino: “Lookman fondamentale, si è presentato molto bene”
"Sono molto felice di essere qui all'Atalanta. Orgoglioso di essere in una grande società e mi sento di dire che io, insieme al mio staff, faremo di tutto per portarla in alto. Voglio ringraziare la famiglia Percassi, Pagliuca e D'Amico per l'opportunità".
Come sarà l'Atalanta di Palladino?
"Non sono integralista, ma sono aperto a capire ogni singolo aspetto. All'Atalanta voglio dare il vestito giusto mettendo sempre al primo posto la grinta. Io credo che la squadra sia adatta per un 3-4-2-1: contesto tecnico-tattico dove la Dea ha le caratteristiche giuste. C'è soltanto da migliorare e lavorare".
Quanto può essere fondamentale un giocatore come Lookman?
"Molto. Oltre a lui ho telefonato a tutti i calciatori che erano in Nazionale, e Ademola si è presentato molto bene: valuterò il suo impiego in base agli allenamenti che farà".
© RIPRODUZIONE RISERVATA