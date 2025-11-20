Atalanta, Palladino: “Lookman fondamentale, si è presentato molto bene”

Il nuovo allenatore dell'Atalanta si presenta in conferenza stampa: un estratto delle prime dichiarazioni del tecnico campano

Alessandro De Felice Redattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 00:02)

Raffaele Palladino, nuovo allenatore dell'Atalanta, si presenta in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle prime dichiarazioni del tecnico campano.

"Sono molto felice di essere qui all'Atalanta. Orgoglioso di essere in una grande società e mi sento di dire che io, insieme al mio staff, faremo di tutto per portarla in alto. Voglio ringraziare la famiglia Percassi, Pagliuca e D'Amico per l'opportunità".

Come sarà l'Atalanta di Palladino?

"Non sono integralista, ma sono aperto a capire ogni singolo aspetto. All'Atalanta voglio dare il vestito giusto mettendo sempre al primo posto la grinta. Io credo che la squadra sia adatta per un 3-4-2-1: contesto tecnico-tattico dove la Dea ha le caratteristiche giuste. C'è soltanto da migliorare e lavorare".

Quanto può essere fondamentale un giocatore come Lookman?

"Molto. Oltre a lui ho telefonato a tutti i calciatori che erano in Nazionale, e Ademola si è presentato molto bene: valuterò il suo impiego in base agli allenamenti che farà".