Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn anche del match vinto contro l'Inter poco prima di Lecce-Napoli:
Napoli, Olivera: “Oggi a caccia dei tre punti. E se giochiamo come contro l’Inter…”
"Quando c'è un infortunio di un compagno è sempre triste e difficile ma siamo una squadra", commenta Olivera su De Bruyne
"Contro l'Inter è sempre una sfida importante, dopo la sconfitta in Champions per fortuna abbiamo fatto una grande partita contro l'Inter, è stata una grande serata, oggi cerchiamo altri tre punti"
Infortunio De Bruyne—
"Quando c'è un infortunio di un compagno è difficile ma siamo una squadra, chi entra al suo posto va sostenuto. Oggi dobbiamo iniziare al 100%, con la stessa cattiveria mostrata contro l'Inter, se lo faremo potremo fare una grande gara"
