FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Napoli, Olivera: “Oggi a caccia dei tre punti. E se giochiamo come contro l’Inter…”

news

Napoli, Olivera: “Oggi a caccia dei tre punti. E se giochiamo come contro l’Inter…”

Napoli, Olivera: “Oggi a caccia dei tre punti. E se giochiamo come contro l’Inter…” - immagine 1
"Quando c'è un infortunio di un compagno è sempre triste e difficile ma siamo una squadra", commenta Olivera su De Bruyne
Matteo Pifferi Redattore 

Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn anche del match vinto contro l'Inter poco prima di Lecce-Napoli:

"Contro l'Inter è sempre una sfida importante, dopo la sconfitta in Champions per fortuna abbiamo fatto una grande partita contro l'Inter, è stata una grande serata, oggi cerchiamo altri tre punti"

Infortunio De Bruyne

—  

"Quando c'è un infortunio di un compagno è difficile ma siamo una squadra, chi entra al suo posto va sostenuto. Oggi dobbiamo iniziare al 100%, con la stessa cattiveria mostrata contro l'Inter, se lo faremo potremo fare una grande gara"

Leggi anche
Ciccio Graziani: “Inter non può andare avanti così. Io se fossi in Chivu penserei...
Adani: “Ecco perché ho detto che Napoli-Inter è una lezione di Conte. E ditemi se non ho...

© RIPRODUZIONE RISERVATA