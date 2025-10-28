Napoli, Olivera: “Oggi a caccia dei tre punti. E se giochiamo come contro l’Inter…”

"Quando c'è un infortunio di un compagno è sempre triste e difficile ma siamo una squadra", commenta Olivera su De Bruyne

Matteo Pifferi Redattore 28 ottobre - 17:59

Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn anche del match vinto contro l'Inter poco prima di Lecce-Napoli:

"Contro l'Inter è sempre una sfida importante, dopo la sconfitta in Champions per fortuna abbiamo fatto una grande partita contro l'Inter, è stata una grande serata, oggi cerchiamo altri tre punti"

Infortunio De Bruyne — "Quando c'è un infortunio di un compagno è difficile ma siamo una squadra, chi entra al suo posto va sostenuto. Oggi dobbiamo iniziare al 100%, con la stessa cattiveria mostrata contro l'Inter, se lo faremo potremo fare una grande gara"