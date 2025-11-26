Bisseck a InterTV: “Non mi frega come ho giocato, avremmo meritato di più. Ogni tiro…”

Quinta giornata della League Phase di Champions League con i nerazzurri che capitolano al Metropolitano affondati dal gol di Gimenez arrivato nei minuti di recupero. Una gara ben giocata dai ragazzi di Chivu che però non riescono a portare a casa punti e trovano la prima sconfitta in Champions LEague. Queste le parole di Bisseck nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Abbiamo fatto un'ottima gara, non è semplice giocare qui, penso che avremmo meritato di più ma il calcio non è sempre giusto e dobbiamo continuare a lavorare. Domenica la vita va avanti. Grazie per i complimenti, io sono felice di giocare, dare il massimo per la squadra, ho fatto una gara discreta ma dopo una gara del genere non mi frega cosa ho fatto, avremmo meritato molto di più. Cosa manca? un po' di fortuna, creiamo tanto ma a volte la palla non vuole entrare poi ogni tiro che subiamo prendiamo gol è incredibile..."