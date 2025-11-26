Zielinski a InterTV: “Giocato bene contro avversario forte. Il mio gol? Alla fine abbiamo perso. Ora…”

Quinta giornata della League Phase di Champions League con i nerazzurri che capitolano al Metropolitano affondati dal gol di Gimenez arrivato nei minuti di recupero. Una gara ben giocata dai ragazzi di Chivu che però non riescono a portare a casa punti e trovano la prima sconfitta in Champions LEague. Queste le parole di Zielinski nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "C'è grande delusione perdere all'ultimo non è bello ma abbiamo giocato bene contro un avversario forte, siamo dispiaciuti per come è andata alla fine. Il gol? Una bella azione, Bonny mi ha dato una bella palla ho tirato di prima ma purtroppo quel gol non è servito a nulla, abbiamo perso ed è quello che conta. Siamo in una buona posizione in classifica ma con una vittoria o un pareggio saremmo stati meglio, ora dobbiamo fare più punti possibili per arrivare tra le prime otto in classifica"