Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il successo in pieno recupero del suo Atletico Madrid contro l'Inter: "Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, non ho dubbi che l'Inter è la squadra più forte in questo momento della Champions. Lo sapevamo, per quello nel primo tempo abbiamo giocato cercando di limitare un po' il suo gioco, con tanta gente di gamba a centrocampo per recuperare palla. Sapevamo che nel secondo tempo potevamo esprimere tutto un altro repertorio, giocatori come Griezmann, Sorloth, Nico Gonzalez sono entrati molto bene e ci hanno permesso di continuare con il piano che avevamo pensato. Il calcio ci ha permesso di fare gol all'ultima azione, e così è ancora più bello. L'idea, se avessimo perso o pareggiato, sarebbe stata la stessa".