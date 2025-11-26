Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il successo in pieno recupero del suo Atletico Madrid contro l'Inter: "Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, non ho dubbi che l'Inter è la squadra più forte in questo momento della Champions. Lo sapevamo, per quello nel primo tempo abbiamo giocato cercando di limitare un po' il suo gioco, con tanta gente di gamba a centrocampo per recuperare palla. Sapevamo che nel secondo tempo potevamo esprimere tutto un altro repertorio, giocatori come Griezmann, Sorloth, Nico Gonzalez sono entrati molto bene e ci hanno permesso di continuare con il piano che avevamo pensato. Il calcio ci ha permesso di fare gol all'ultima azione, e così è ancora più bello. L'idea, se avessimo perso o pareggiato, sarebbe stata la stessa".
Simeone: “Inter squadra più forte della Champions, non ho dubbi. Sapevamo che…”
Il tecnico dell'Atletico Madrid elogia la formazione nerazzurra, battuta solamente con un gol nel recupero
"La mia esultanza? Non so vivere nella zona di comfort, preferisco vivere così. Per stare tanti anni insieme bisogna lavorare con fede, amore, qualità, e ho giocatori che mi seguono. Questo è determinante per tutti gli allenatori. Oggi c'erano tanti giocatori in panchina che aspettavano, attaccanti che avevano voglia di cominciare: sono entrati dopo e hanno fatto quello che dovevano fare. Mio figlio Giuliano? Ha fatto bene anche oggi, è vero".
