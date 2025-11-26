Barella a InterTV: “Ora iniziano le gare toste, vogliamo dimostrare il nostro livello”

Quinta giornata della League Phase di Champions League con i nerazzurri che cercheranno di dare continuità al percorso europeo netto fino a questo momento. I nerazzurri saranno di scena a Madrid contro l'Atletico di Simeone. Questo il commento di Nicolò Barella nel pre partita rilasciato ai microfoni di InterTV: "Partiamo dal presupposto che in Champions nessuna gara è facile ma ora arrivano le squadra toste - con tutto il rispetto per quelle già affrontate - e cercheremo di dimostrare che questo è il nostro livello. Come si affornta l'Atletico? Come facciamo sempre, dando il meglio, conoscendo le nostre qualità, sarà un bello scontro in un ambiente bellissimo e speriamo in una bella gara. Possiamo sempre migliorare, in questi anni ho cercato di migliorare sempre e speriamo che i passaggi riusciti diventino assist"