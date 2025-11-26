Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Atletico Madrid: "Similitudini tra Milan e Atletico Madrid? Hanno qualche similitudine, abbiamo paragonato i due stili di gioco e le abbiamo ritrovate. Noi dobbiamo fare la stessa partita che abbiamo fatto con il Milan, abbiamo fatto bene ma ci è mancato il gol e un po' di precisione sotto porta. Oggi cercheremo di essere magari meno belli e più concreti. La nostra caratteristica è giocare un bel calcio, quello non dobbiamo toglierlo, ma dobbiamo cercare di fare gol, alla fine conta quello.