Barella: “Milan e Atletico Madrid simili. Servono i gol, cercheremo di essere meno belli”

Le parole del centrocampista dell'Inter a pochi minuti dal calcio di inizio del match di Champions League contro i colchoneros
Fabio Alampi Redattore 

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Atletico Madrid: "Similitudini tra Milan e Atletico Madrid? Hanno qualche similitudine, abbiamo paragonato i due stili di gioco e le abbiamo ritrovate. Noi dobbiamo fare la stessa partita che abbiamo fatto con il Milan, abbiamo fatto bene ma ci è mancato il gol e un po' di precisione sotto porta. Oggi cercheremo di essere magari meno belli e più concreti. La nostra caratteristica è giocare un bel calcio, quello non dobbiamo toglierlo, ma dobbiamo cercare di fare gol, alla fine conta quello.

Metterci la faccia? Il calcio è fatto così: quando le cose vanno bene bisogna venire davanti alle tv, ridere, ma poi negli spogliatoi bisogna continuare su quell'onda come dice il mister, la positività porta risultati, la negatività crea situazioni che non servono a nessuno. Noi stiamo cercando di fare quello. La sconfitta contro il Milan rimane, abbiamo fatto una buona partita e non abbiamo portato a casa niente, quello dispiace, ma il campionato è lungo, in Champions League stiamo facendo bene ed è lunga: cercheremo di fare il possibile in tutte le competizioni. Serve un insieme di tante cose: quando c'è solo una caratteristica non riesci a portare a casa niente. Cercheremo di mettere tutto insieme e arrivare in vetta primi".

