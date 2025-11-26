Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima di Atletico Madrid-Inter, Cristian Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni al Wanda Metropolitano:
"In Champions sono tutte partite complicate, perché il livello è alto. Sappiamo dell'importanza della partita e che non sarà facile, ma siamo pronti. Dubbi di formazione? Mai avuti, ero sicuro di quelli che potevo mettere in campo. A destra giocherà Carlos Augusto, in attacco Bonny con Lautaro e a centrocampo Zielinski".
"Per far punti bisogna fare una grande prestazione. Non bastano 12 punti per finire fra le prime 8, dobbiamo fare di più. Ma stasera ce la giocheremo da grande squadra quale siamo. Il mio figlioccio in spogliatoio? Ho tanti figli, voglio bene a tutti i ragazzi che alleno e che ho allenato".
(Fonte: Prime Video)
