Cruz a InterTV: “Dobbiamo fare il nostro gioco ma fare attenzione a…”

Quinta giornata della League Phase di Champions League con i nerazzurri che cercheranno di dare continuità al percorso europeo netto fino a questo momento. I nerazzurri saranno di scena a Madrid contro l'Atletico di Simeone. Questo il commento di Julio Cruz nel pre partita rilasciato ai microfoni di InterTV: "L'Atletico gioca con un 442 con ripartenze rapide e velocissime, credo che noi dovremo fare attenzione ma fare il nostro gioco. Anche loro faranno attenzione perchè sanno come gioca l'Inter. Dovremo avere calma e non subire lo stadio, i tifosi, la squadra che inizieranno aggressivi come solitamente il Cholo è abituato a fare. Rotazioni? Mi aspetto qualche cambio, e fino a questo momento stanno andando bene ed è una cosa buona per i giocatori visto che si gioca ogni tre giorni. L'Atletico Madrid giocherà in maniera diversa dal Milan, loro ripartiranno in tanti per farti male perchè è la loro caratteristica ma noi con la giusta attenzione potremo fare la partita. Il pubblico conterò tantissimo e sanno che giocheranno contro una squadra forte e importante come l'Inter. I loro tifosi ma anche la squadra vorrà vincere e lascerà tutto sul campo per farlo. Guardando un po' l'Atletico loro fanno molta densità sulla destra con tutti gli argentini che hanno ma spero che oggi lo facciano meno. Carlos a destra è un gran segnale del mister che ha fiducia in lui e lo ha rimesso li dopo il derby. Bonny può far rifiatare Marcus che ha giocato 90 minuti con il Milan. Lautaro vuole essere in tutte le gare e sta andando bene in Champions e speriamo continui su questa strada"