Atletico, Ruggeri: “Bravi a limitare l’Inter, partita tosta. Da Simeone ho imparato…”

Marco Macca
Intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la partita contro l'Inter, Matteo Ruggeri, esterno dell'Atletico Madrid, ha parlato così:

"E' stata una partita molto tosta e siamo stati bravi a interpretarla fin dall'inizio contro una squadra che sapevamo essere molto forte. Siamo stati bravi a limitarli e siamo contenti della vittoria. Ora testa alla prossima. Quando si è uniti si riesce a tirar fuori queste prestazioni, non bisogna demoralizzarsi nemmeno dopo un gol subito".

"Ci prendiamo e ci portiamo a casa la vittoria. Da Simeone ho imparato a non accontentarmi mai e di migliorarmi sempre, è una cosa che ha in comune con Gasperini".

(Fonte: Prime Video)

