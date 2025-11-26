Intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la partita contro l'Inter, Matteo Ruggeri, esterno dell'Atletico Madrid, ha parlato così:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Atletico, Ruggeri: “Bravi a limitare l’Inter, partita tosta. Da Simeone ho imparato…”
news
Atletico, Ruggeri: “Bravi a limitare l’Inter, partita tosta. Da Simeone ho imparato…”
Intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la partita contro l'Inter, Matteo Ruggeri, esterno dell'Atletico Madrid, ha parlato così
"E' stata una partita molto tosta e siamo stati bravi a interpretarla fin dall'inizio contro una squadra che sapevamo essere molto forte. Siamo stati bravi a limitarli e siamo contenti della vittoria. Ora testa alla prossima. Quando si è uniti si riesce a tirar fuori queste prestazioni, non bisogna demoralizzarsi nemmeno dopo un gol subito".
"Ci prendiamo e ci portiamo a casa la vittoria. Da Simeone ho imparato a non accontentarmi mai e di migliorarmi sempre, è una cosa che ha in comune con Gasperini".
(Fonte: Prime Video)
© RIPRODUZIONE RISERVATA