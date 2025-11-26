FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Zielinski: “Gran partita, perdere così fa male. Purtroppo il mio gol non è servito a niente”

news

Zielinski: “Gran partita, perdere così fa male. Purtroppo il mio gol non è servito a niente”

Zielinski: “Gran partita, perdere così fa male. Purtroppo il mio gol non è servito a niente” - immagine 1
Il centrocampista polacco commenta con amarezza la sconfitta nel finale dell'Inter sul campo dell'Atletico Madrid
Fabio Alampi Redattore 

Non è bastato il gol di Piotr Zielinski per regalare all'Inter il successo sul campo dell'Atletico Madrid. Il centrocampista polacco ne ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Sicuramente siamo dispiaciuti per com'è andata, perdere così alla fine dopo aver fatto un'ottima partita fa male. Sapevamo che non sarebbe stato facile, loro sono un'ottima squadra, questo è uno stadio difficile, però abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo ci è mancato il secondo gol per chiudere, alla fine devi sempre essere concentrato. A che percentuale mi sento fisicamente? Sto bene da un paio di settimane, cerco sempre di migliorarmi, il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo per la squadra. Purtroppo il mio gol non è servito a niente, ma ci riprenderemo perchè siamo una grande squadra, abbiamo tante altre partite da giocare".

Zielinski: “Gran partita, perdere così fa male. Purtroppo il mio gol non è servito a niente”- immagine 2
Getty Images

"Come uscire da questo momento? Penso che non abbiamo grandi problemi, abbiamo sempre reagito, anche l'anno scorso. È arrivata la seconda sconfitta di fila, ma le prestazioni sono sempre state di ottimo livello. Dobbiamo cercare di essere un po' più concentrati in fase difensiva, e poi concludere più in porta cercando di fare gol".

Leggi anche
Atletico, Ruggeri: “Bravi a limitare l’Inter, partita tosta. Da Simeone ho...
Lookman: “Quello che è stato è stato. Ora lavoro sodo per l’Atalanta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA