Non è bastato il gol di Piotr Zielinski per regalare all'Inter il successo sul campo dell'Atletico Madrid. Il centrocampista polacco ne ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Sicuramente siamo dispiaciuti per com'è andata, perdere così alla fine dopo aver fatto un'ottima partita fa male. Sapevamo che non sarebbe stato facile, loro sono un'ottima squadra, questo è uno stadio difficile, però abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo ci è mancato il secondo gol per chiudere, alla fine devi sempre essere concentrato. A che percentuale mi sento fisicamente? Sto bene da un paio di settimane, cerco sempre di migliorarmi, il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo per la squadra. Purtroppo il mio gol non è servito a niente, ma ci riprenderemo perchè siamo una grande squadra, abbiamo tante altre partite da giocare".