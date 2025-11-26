Non è bastato il gol di Piotr Zielinski per regalare all'Inter il successo sul campo dell'Atletico Madrid. Il centrocampista polacco ne ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Sicuramente siamo dispiaciuti per com'è andata, perdere così alla fine dopo aver fatto un'ottima partita fa male. Sapevamo che non sarebbe stato facile, loro sono un'ottima squadra, questo è uno stadio difficile, però abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo ci è mancato il secondo gol per chiudere, alla fine devi sempre essere concentrato. A che percentuale mi sento fisicamente? Sto bene da un paio di settimane, cerco sempre di migliorarmi, il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo per la squadra. Purtroppo il mio gol non è servito a niente, ma ci riprenderemo perchè siamo una grande squadra, abbiamo tante altre partite da giocare".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Zielinski: “Gran partita, perdere così fa male. Purtroppo il mio gol non è servito a niente”
news
Zielinski: “Gran partita, perdere così fa male. Purtroppo il mio gol non è servito a niente”
Il centrocampista polacco commenta con amarezza la sconfitta nel finale dell'Inter sul campo dell'Atletico Madrid
"Come uscire da questo momento? Penso che non abbiamo grandi problemi, abbiamo sempre reagito, anche l'anno scorso. È arrivata la seconda sconfitta di fila, ma le prestazioni sono sempre state di ottimo livello. Dobbiamo cercare di essere un po' più concentrati in fase difensiva, e poi concludere più in porta cercando di fare gol".
© RIPRODUZIONE RISERVATA