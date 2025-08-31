FC Inter 1908
Atta: “Bella gara, abbiamo dato tutto!”. E Davis: “Quanti gol? Segreto, devo…”

L'Udinese vince 2-1 a San Siro contro l'Inter, decidono i gol di Davis su rigore e di Atta: queste le parole dei due marcatori a DAZN
Alessandro Cosattini Redattore 

L'Udinese vince 2-1 a San Siro contro l'Inter, decidono i gol di Davis su rigore e di Atta. Queste le parole dei due marcatori a DAZN:

Atta: “Stanco? Sicuro, bella partita, abbiamo dato tutto. Settimana scorsa eravamo delusi per non avere mostrato il nostro vero livello, oggi abbiamo dato tutto. Partenza sprint e a chi assomiglio? Il mister mi ha detto di essere in area per segnare gol, in precampionato avevo la sua fiducia e ho segnato, oggi anche. Solo gol belli? Sì, è l’obiettivo".

Davis: “Sono molto felice, mi sento molto bene, le ultime due stagioni sono state difficili a livello fisico e mentale. Quanti gol faccio? Questo è un segreto, lo tengo per me, devo segnare e giocare bene per la squadra”.

