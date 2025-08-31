Bergomi: “Inter, stasera emerso un problema che c’è da 4-5 anni. E sul mercato…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato così la sconfitta dell'Inter contro l'Udinese

Matteo Pifferi Redattore 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 23:28)

"Sono venute fuori le problematiche che conosciamo da 4-5 anni, serve gente che salta l'uomo. L'Inter non li ha, l'unico che aveva, Zalewski, è stato ceduto in questa sessione di mercato. L'Udinese ha difeso bene, compatta, buttare palloni in area con l'Udinese che è fisica diventa dura. Con Inzaghi ha toccato picchi di gioco incredibili, con combinazioni. L'Udinese è un avversario complicato per l'Inter per come sono strutturate, l'Inter ha preso 5 ragazzi under 23 ma nessun titolare. Tutti gli altri hanno un anno in più, è l'ultima che è andata in ritiro, sarà un anno difficile"

"Non cambio idea sull'Inter da 4 anni, non la cambio. E' una squadra forte, poche volte abbiamo sottolineato la forza dell'allenatore. A Chivu voglio bene, penso farà bene ma deve incidere nella testa dei giocatori, è un dettaglio importante. L'Inter è stata coerente nel proprio agire, non è migliorata nei titolari. Kone poteva essere l'uomo giusto insieme a gente di palleggio, Diouf è un altro giocatore, è un altro box to box, gli piace attaccare"

"Non voglio difendere Inzaghi e l'Inter, è come vedo io il calcio. E' opinabile, però Inzaghi prende l'Inter da Conte e mandano via Lukaku, Hakimi, Eriksen non può più giocare, gli chiedono di arrivare in Champions, lui è talmente bravo che trasforma il 3-5-2 conservativo e la fa giocare bene, poi vince un campionato ma è sempre lì, prima o seconda ma la rosa era a livello delle altre. Chivu deve lavorare tanto sulla testa"