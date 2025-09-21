«Avevo detto che era un risultato bastardo, per fortuna siamo riusciti a fare il gol del due a zero. Ma non ci sono gare facili. Il gruppo comunque ha dimostrato che vogliamo vincere e abbiamo fatto di tutto per portarla a casa».Carlos Augusto, autore del secondo gol dell'Inter (che però non gli verrà dato, ma sarà considerato autogol.ndr) nella gara contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN.