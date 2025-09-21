FC Inter 1908
Carlos Augusto: “Inter ha dimostrato di volere i tre punti. Sul mio doppio ruolo…”

Il giocatore brasiliano ha commentato la vittoria sul Sassuolo per due a uno ai microfoni di Dazn
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

«Avevo detto che era un risultato bastardo, per fortuna siamo riusciti a fare il gol del due a zero. Ma non ci sono gare facili. Il gruppo comunque ha dimostrato che vogliamo vincere e abbiamo fatto di tutto per portarla a casa».Carlos Augusto, autore del secondo gol dell'Inter (che però non gli verrà dato, ma sarà considerato autogol.ndr) nella gara contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Quando gli è stato chiesto del suo ruolo ha poi risposto: «Il calcio moderno ti consente di fare il terzo e il quinto? La nostra è una squadra offensiva e il terzo diventa un quinto, mi piace fare entrambi i ruoli e aiutare la squadra». 

