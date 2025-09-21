«Avevo detto che era un risultato bastardo, per fortuna siamo riusciti a fare il gol del due a zero. Ma non ci sono gare facili. Il gruppo comunque ha dimostrato che vogliamo vincere e abbiamo fatto di tutto per portarla a casa».Carlos Augusto, autore del secondo gol dell'Inter (che però non gli verrà dato, ma sarà considerato autogol.ndr) nella gara contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN.
Il giocatore brasiliano ha commentato la vittoria sul Sassuolo per due a uno ai microfoni di Dazn
Quando gli è stato chiesto del suo ruolo ha poi risposto: «Il calcio moderno ti consente di fare il terzo e il quinto? La nostra è una squadra offensiva e il terzo diventa un quinto, mi piace fare entrambi i ruoli e aiutare la squadra».
(Fonte: DAZN)
