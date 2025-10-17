Piero Ausilio mette fine alle voci di un possibile trasferimento in Arabia Saudita. Il direttore sportivo dell’Inter, intervistato dal Corriere dello Sport, ha chiarito la sua posizione in modo netto, confermando la volontà di restare a Milano ancora a lungo.
Ausilio dice no a Inzaghi: “Tutto è rinunciabile. Mai mosso dall’Inter e sto…”
«C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui», ha dichiarato Ausilio, ribadendo la propria fedeltà ai colori nerazzurri.
Nelle ultime settimane si erano rincorse indiscrezioni su un forte interesse da parte dell'Al Hilal (con offerta già presentata), attratto dal profilo e dall’esperienza del dirigente interista. Tuttavia, le sue parole sembrano chiudere ogni spiraglio.
Anche di fronte all’ipotesi di un’offerta irrinunciabile, magari sostenuta dall’eventuale insistenza di Simone Inzaghi, Ausilio ha risposto in maniera molto secca:
«Tutto è rinunciabile».
L’Inter, quindi, può contare ancora sul suo direttore sportivo, figura chiave nella costruzione di una squadra che negli ultimi anni ha saputo tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.
