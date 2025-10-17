"Dobbiamo avere la consapevolezza che acquistare un biglietto illegalmente, la pirateria, significa dare un aiuto all'economia criminale.
Abodi sulla pirateria: “Chi compra illegalmente è complice. L’ha fatto pure mio figlio però…”
"Bisogna avere consapevolezza che si diventa complici di questo crimine", ha detto Abodi che poi ha raccontato un episodio legato al figlio
Lo ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Sky TG24 Live In Roma per la nuova edizione di Sky Up The Edit.
"E' successo anche a mio figlio di incappare in questo errore, ma gli ho spiegato che non è una bravata, è un reato - ha aggiunto -. Oggi purtroppo non c'è ancora questa consapevolezza. Così si danneggia anche lo sport".
