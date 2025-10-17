FC Inter 1908
Ausilio e la trattativa per Lautaro: “Era già dell’Atletico Ho rischiato una figura di m…”

Il ds dell'Inter ha raccontato al Corriere dello Sport la trattativa per portare il Toro a Milano, quando era già praticamente dell'Atletico
Andrea Della Sala 

Il ds dell'Inter Piero Ausilio ha raccontato al Corriere dello Sport la trattativa per portare Lautaro Martinez a Milano, quando era già praticamente dell'Atletico

"Aveva già firmato con l’Atletico Madrid. Ho viaggiato, rischiando di tornare senza il giocatore. Sai che figura di merda avrei rimediato...".

Andrea Berta, allora ds del club e ora all’Arsenal, mi disse che Lautaro stracciò non uno ma tre contratti.

«Se lo dice Andrea... So di uno. Mi misi in mezzo puntando sul fatto che i club non avevano ancora raggiunto l’accordo. Però di cose buone ne abbiamo fatte anche altre. Micki a zero perché alla Roma non lo volevano più».

