Il ds dell'Inter ha raccontato al Corriere dello Sport la trattativa per portare il Toro a Milano, quando era già praticamente dell'Atletico

Il ds dell'Inter Piero Ausilio ha raccontato al Corriere dello Sport la trattativa per portare Lautaro Martinez a Milano, quando era già praticamente dell'Atletico

"Aveva già firmato con l’Atletico Madrid. Ho viaggiato, rischiando di tornare senza il giocatore. Sai che figura di merda avrei rimediato...".