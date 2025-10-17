FC Inter 1908
Il ds dell'Inter, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato di due trattative importanti tramontate durante l'estate
Il ds dell'Inter Piero Ausilio, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato di due trattative importanti tramontate durante l'estate. Lookman e Koné.

"Lookman? Ci abbiamo provato, ritenendo che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile. La crescita di Pio e Bonny ci ha permesso di cambiare obiettivo e restare fedeli al 3-5-2. Kone? Te l’ho appena detto, siamo tornati a puntare sul 3-5-2. C’è stato un contatto. Uno solo? Uno, più, che importa? A un certo punto la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla. E ci siamo mossi per Diouf".

