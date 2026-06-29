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fcinter1908 news interviste Ds Como: “Siamo una start up, non una big! Nico Paz, l’Inter e il Real? La verità è che…”
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Ds Como: “Siamo una start up, non una big! Nico Paz, l’Inter e il Real? La verità è che…”
Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato da Rimini dove al Grand Hotel si tiene la cerimonia di apertura del mercato
Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato da Rimini dove al Grand Hotel si terrà la cerimonia di apertura della sessione estiva di calciomercato. Queste le dichiarazioni a Sky Sport:
“Non penso che siamo una grande, siamo una start up, abbiamo tanto da migliorare dalle grandi. Speriamo e contiamo di continuare nel percorso di crescita.
Nico Paz, l'Inter e il Real Madrid? La volontà di Nico è stata fondamentale, un giocatore così forte che voglia rimanere da noi… Da marzo 2025 doveva tornare al Madrid ma abbiamo un’ottima interlocuzione con Real, Nico e agenti. Siamo contenti, non è ancora ufficiale, ma succederà tra lunedì e martedì".
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