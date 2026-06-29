“Non penso che siamo una grande, siamo una start up, abbiamo tanto da migliorare dalle grandi. Speriamo e contiamo di continuare nel percorso di crescita.

Nico Paz, l'Inter e il Real Madrid? La volontà di Nico è stata fondamentale, un giocatore così forte che voglia rimanere da noi… Da marzo 2025 doveva tornare al Madrid ma abbiamo un’ottima interlocuzione con Real, Nico e agenti. Siamo contenti, non è ancora ufficiale, ma succederà tra lunedì e martedì".