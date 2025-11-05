Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Kairat Almaty in Champions League: "Se immaginavamo una partita più in discesa? Quello sì, ma in Champions sono tutte difficili: chi viene a San Siro fa sempre grandi partite.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Autocritica Dimarco: “Sottovalutato l’avversario! In passato abbiamo perso punti per…”
news
Autocritica Dimarco: “Sottovalutato l’avversario! In passato abbiamo perso punti per…”
Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Kairat Almaty in Champions League
Noi abbiamo avuto un atteggiamento non dico sbagliato ma abbiamo un po' sottovalutato l'avversario e abbiamo sbagliato cose semplici. Poi contava vincere. Le prossime 4? Sapevamo di dover vincere le prime 4, ora arriva il bello: sono sempre belle partite da giocare, dovremo pensare partita per partita perché conosciamo il calcio.
Ogni partita è difficile, soprattutto in Champions. Arrivare in fondo a tutto? L'Inter come ogni anno deve lottare su tutti i fronti: ma è difficile ragionare adesso sul futuro, appena inizi a guardare troppo in là perdiamo punti come fatto in passato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA