Carlos Augusto: “Non esistono partite facili in Europa, dovevamo fare meglio ma…”

Ecco le parole di Carlos Augusto ai microfoni di Prime Video al termine di Inter-Kairat 2-1: nerazzurri a punteggio pieno

5 novembre - 23:07

L'Inter vince 2-1 contro il Kairat e resta a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite.

Intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la partita, Carlos Augusto ha parlato così:

"Gol? Ieri ho detto che non ci sono partite facili in Champions, dovevamo approcciarla meglio ma l'importante era la vittoria. Sono riuscito a segnare oggi, più importanti i tre punti oggi"

Problema mentale oggi?

"Sappiamo la nostra forza ma dobbiamo dimostrarlo sempre. Non ci sono partite facili in Champions, dobbiamo essere più concentrati e sfruttare più le occasioni. Ci sono giornate difficili, abbiamo fatto una buona partita. Tutti pensano che partite così debbano finire 5-0 ma non esistono squadre facili da battere"

Cosa ha detto Chivu negli spogliatoi?

"Lui vuole alzare la tensione, eravamo un po' lenti nel primo tempo anche se abbiamo creato occasioni. Abbiamo fatto 2 gol ma possiamo fare di più"