Lautaro Martinez contro il Kairat a San Siro insegue un gol che in campionato manca da quattro partite. Un digiuno che gli ha procurato qualche critica.
Costacurta: "Lautaro è il giocatore più importante dell'Inter, anche quando non segna"
Costacurta: “Lautaro è il giocatore più importante dell’Inter, anche quando non segna”
Su di lui, però, il giudizio di Alessandro Costacurta a Sky Sport è piuttosto netto:
"Lautaro è il giocatore più importante dell'Inter, anche quando non segna. Questa è la mia idea, perché ha un atteggiamento da grande capitano", ha detto a Sky l'ex difensore del Milan.
(Fonte: Sky Sport)
