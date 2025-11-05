FC Inter 1908
Costacurta: “Lautaro è il giocatore più importante dell’Inter, anche quando non segna”

Lautaro Martinez contro il Kairat a San Siro insegue un gol che in campionato manca da quattro partite. Un digiuno che gli ha procurato qualche critica
Marco Macca
Lautaro Martinez contro il Kairat a San Siro insegue un gol che in campionato manca da quattro partite. Un digiuno che gli ha procurato qualche critica.

Su di lui, però, il giudizio di Alessandro Costacurta a Sky Sport è piuttosto netto:

"Lautaro è il giocatore più importante dell'Inter, anche quando non segna. Questa è la mia idea, perché ha un atteggiamento da grande capitano", ha detto a Sky l'ex difensore del Milan.

(Fonte: Sky Sport)

