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Avv. Rocchi: “Inchiesta? Nessuna pressione da parte dell’Inter! Ogni scelta presa in autonomia”

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Intervenuto come ospite a Radio CRC, Antonio D’Avirro, avvocato dell'ex designatore di Serie A Gianluca Rocchi, si è espresso così
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto come ospite a Radio CRC, Antonio D’Avirro, avvocato dell'ex designatore di Serie A Gianluca Rocchi, si è espresso così in merito alle ultime indiscrezioni nell'ambito dell'indagine sugli arbitri:

Avv. Rocchi: “Inchiesta? Nessuna pressione da parte dell’Inter! Ogni scelta presa in autonomia”- immagine 2
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"Pressioni dell’Inter? Rocchi non ha mai subito pressioni. Il colloquio in Procura è stato positivo, Rocchi sta bene ed è tranquillo. Esito inchiesta? Vedremo! Il mio assistito ha risposto bene a tutte le contestazioni che gli sono state fatte. È stato chiarissimo, puntuale e preciso nel rispondere a tutte le domande".

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"Tanto rumore per nulla? Non saprei dire, vediamo! Non c’è stata alcuna pressione nella maniera più assoluta. Come ha affermato e precisato lo stesso Gianluca Rocchi dopo tutte le contestazioni che gli sono state fatte, le designazioni arbitrali sono stata scelte e operate in piena autonomia e indipendenza da parte del mio assistito e non ha mai subito alcuna pressione da parte di nessuno".

(Fonte: Radio CRC)

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