Costacurta: “Allegri e Mourinho? Dopo 45 anni di calcio sono stanco di…”

Nel corso di un'ampia intervista a Tuttosport, Alessandro Costacurta ha parlato anche del Napoli e di Massimiliano Allegri:

«Il Napoli è solido, ma non lo vedo fra le prime quindici. Se Allegri allenasse il Bayern, forse raggiungerebbe la finale, con questo Napoli non so. Non credo che Max sia il tecnico giusto, oggi, per fare un tipo di percorso in Europa. Roma e Como mi incuriosiscono, possono essere delle outsider per il gioco che esprimeranno e le guarderò volentieri. Posso aggiungere una cosa?».