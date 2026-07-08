Nel corso di un'ampia intervista a Tuttosport, Alessandro Costacurta ha parlato anche del Napoli e di Massimiliano Allegri:
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fcinter1908 news interviste Costacurta: “Allegri e Mourinho? Dopo 45 anni di calcio sono stanco di…”
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Costacurta: “Allegri e Mourinho? Dopo 45 anni di calcio sono stanco di…”
Costacurta non usa giri di parole: "Non vorrei essere frainteso, non sono contro Allegri o Mourinho però..."
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«Il Napoli è solido, ma non lo vedo fra le prime quindici. Se Allegri allenasse il Bayern, forse raggiungerebbe la finale, con questo Napoli non so. Non credo che Max sia il tecnico giusto, oggi, per fare un tipo di percorso in Europa. Roma e Como mi incuriosiscono, possono essere delle outsider per il gioco che esprimeranno e le guarderò volentieri. Posso aggiungere una cosa?».
Prego.
«Non vorrei essere frainteso, non sono contro Allegri o Mourinho, però non mi diverto a guardare le loro gare. Dopo 45 anni di calcio posso permettermi di scegliere e mi sono stancato di vedere un certo tipo di match, voglio divertirmi».
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