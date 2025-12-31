FC Inter 1908
Baggio: “Si chiedevano tutti dove fossi. Poi quella rapina ha cambiato visione”

L'ex attaccante ha raccontato un pezzetto di sé in un'intervista concessa ad Alex Del Piero sul palco del World Sports Summit di Dubai
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

«Ho solo cercato di giocare con una passione infinita, con un amore infinito per il calcio e lo sport e di essere la persona più buona possibile. Non è facile ma forse questo è quello che ha toccato il cuore di tante persone». Così Roberto Baggio, sul palco del World Sports Summit di Dubaiha parlato in un'intervista che gli è stata fatta da Alessandro Del Piero.

Baggio: “Si chiedevano tutti dove fossi. Poi quella rapina ha cambiato visione”- immagine 2

L'ex giocatore, che ha avuto un passato anche nell'Inter, ha parlato della Nazionale Italiana: «Nei miei Mondiali c'era un'ossatura di una squadra e vi costruivi intorno il resto. Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro», ha detto.

«La gente si chiedeva dove fossi finito - ha aggiunto - ma avevo l'esigenza di vivere una vita normale vicino alla mia famiglia, nella mia terra. Poi di recente, nel 2024, ho subito una rapina a opera di sei malviventi. E quell'episodio ha cambiato la mia visione della vita. In quel momento ho sentito il bisogno di mettere al corrente di tante cose i miei figli. Per fargli capire chi ero e così io e Valentina ora condividiamo tante cose e questo rapporto ha ancora più energia», ha spiegato.

(Fonte: Skysport)

