«Ho solo cercato di giocare con una passione infinita, con un amore infinito per il calcio e lo sport e di essere la persona più buona possibile. Non è facile ma forse questo è quello che ha toccato il cuore di tante persone». Così Roberto Baggio, sul palco del World Sports Summit di Dubaiha parlato in un'intervista che gli è stata fatta da Alessandro Del Piero.
news
Baggio: “Si chiedevano tutti dove fossi. Poi quella rapina ha cambiato visione”
L'ex giocatore, che ha avuto un passato anche nell'Inter, ha parlato della Nazionale Italiana: «Nei miei Mondiali c'era un'ossatura di una squadra e vi costruivi intorno il resto. Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro», ha detto.
«La gente si chiedeva dove fossi finito - ha aggiunto - ma avevo l'esigenza di vivere una vita normale vicino alla mia famiglia, nella mia terra. Poi di recente, nel 2024, ho subito una rapina a opera di sei malviventi. E quell'episodio ha cambiato la mia visione della vita. In quel momento ho sentito il bisogno di mettere al corrente di tante cose i miei figli. Per fargli capire chi ero e così io e Valentina ora condividiamo tante cose e questo rapporto ha ancora più energia», ha spiegato.
(Fonte: Skysport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA