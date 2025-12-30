Il vice presidente è anche ambasciatore della prima edizione della MagiCup e in occasione della presentazione del torneo giovanile ha parlato del club nerazzurro

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, è ambasciatore della prima edizione della MagiCup, un torneo internazionale di calcio giovanile che offre alle squadre di base di tutto il mondo la possibilità di affrontare le squadre delle accademie d'élite. Il torneo si svolgerà a giugno presso il Disney's ESPN Wide World of Sports Complex in Florida e vedrà la partecipazione di squadre U12 e U13 provenienti dalle accademie più prestigiose del mondo, nonché di squadre provenienti da paesi come Costa d'Avorio, Ucraina e Brasile.

L'ex capitano dell'Inter ha parlato di questo con Skysports UK che gli ha chiesto anche di Cristian Chivu e del suo arrivo sulla panchina dell'Inter: «Sono molto contento e molto soddisfatto perché penso che Cristian meriti questa opportunità. Anche quando eravamo compagni di squadra, Cristian era un giocatore molto intelligente. Ora si è dedicato al ruolo di allenatore e siamo molto felici e compiaciuti che sia lui a guidare la nostra squadra. È sempre stato chiaro che aveva questa capacità di fare l'allenatore».

«Prevedo una stagione molto equilibrata, soprattutto in Serie A, perché ci sono quattro o cinque squadre separate da un solo punto. L'importante è che l'Inter sia sempre competitiva. E penso che questo valga sia che l'Inter giochi in Champions League sia che giochi in Serie A. Dimostriamo sempre di essere competitivi e questo sicuramente ci avvicina molto al successo», ha aggiunto sulla squadra nerazzurra.

La squadra che è stata per lui una compagna di vita: «L'Inter è la squadra del mio cuore, la squadra di cui sono innamorato. Ho ricevuto offerte dalla Spagna e dall'Inghilterra per andare a giocare lì, ma la verità è che sono rimasto all'Inter perché volevo davvero lasciare il segno in questo club. Sapevo che il nostro presidente di allora stava facendo grandi sacrifici affinché l'Inter potesse vincere titoli importanti e, beh, il tempo mi ha dato ragione», ha concluso.

(Fonte: Skysports.UK)