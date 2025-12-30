A Radio Kiss Kiss Napoli, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così delle recenti dichiarazioni di Antonio Conte

Marco Astori Redattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 17:46)

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così delle recenti dichiarazioni di Antonio Conte: "Questa polemica sulle frasi di Conte è fuori luogo. Ha detto cose semplici e banali sul vincere a Napoli rispetto a Torino. Negli ultimi 80 anni Torino e Milano hanno vinto 65 scudetti, ha detto una cosa vera.

Dicono che non sa comunicare, invece io credo che lo stia facendo estremamente bene. Lui può anche dire che non è favorito, ma chi vince lo scudetto lo è sempre. Quello che dice Marotta sugli investimenti è perché hai venduto Osimhen e Kvaratskhelia, poi quei soldi sono stati reinvestiti in modo oculato.

Vogliamo ancora rompere le palle con la storia degli investimenti? E’ fuori luogo ciò che dice Marotta, il Liverpool ha speso 150 milioni per Isak. A me sta bene quando parlano Conte e Chivu, ma trovo fuori luogo l’intervento di Marotta. Noi giornalisti le mani nella me**a le mettiamo volentieri, ma vengono dette cose ridicole e che fanno ridere”.