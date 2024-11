«Il campo lo sta confermando quando vedi gli esterni come Politano o Kvaratskhelia difendere come dei terzini e poi ripartire. Forse in fase offensiva si soffre un po' perché si arriva stanchi dall'altra parte e c'è un notevole dispendio di energie, ma se vinci per ora va bene così. Oggi affrontare il Napoli è difficile per tutti e anche l'Inter ha avuto grande rispetto».