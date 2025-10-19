L'esterno offensivo giamaicano della Roma ha commentato la sconfitta rimediata all'Olimpico contro i nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 18:32)

Leon Bailey, esterno offensivo della Roma, ha potuto fare il suo esordio stagionale in occasione del match perso contro l'Inter. Il giamaicano ha parlato al termine della partita ai canali ufficiali giallorossi: "Ovviamente non posso essere felice, perché il risultato non è stato a nostro favore, ma posso dire di essere contento per essere rientrato. Spero di poter aiutare molto la squadra.

Non è stato un inizio fortunato per me, ma ora sono rientrato dall'infortunio e spero di potermi inserire in questa squadra e aiutarla a progredire nella giusta direzione, come so che questi calciatori sono in grado di fare.

Ma il cammino è ancora lungo, dobbiamo restare positivi: la prossima partita arriverà presto. Dobbiamo concentrarci su quella e dimenticare questa partita il prima possibile ,perché dobbiamo solo guardare avanti".