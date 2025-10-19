FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Bailey: “Contento per essere rientrato, non per il risultato contro l’Inter”

news

Bailey: “Contento per essere rientrato, non per il risultato contro l’Inter”

Bailey: “Contento per essere rientrato, non per il risultato contro l’Inter” - immagine 1
L'esterno offensivo giamaicano della Roma ha commentato la sconfitta rimediata all'Olimpico contro i nerazzurri
Fabio Alampi Redattore 

Leon Bailey, esterno offensivo della Roma, ha potuto fare il suo esordio stagionale in occasione del match perso contro l'Inter. Il giamaicano ha parlato al termine della partita ai canali ufficiali giallorossi: "Ovviamente non posso essere felice, perché il risultato non è stato a nostro favore, ma posso dire di essere contento per essere rientrato. Spero di poter aiutare molto la squadra. 

Bailey: “Contento per essere rientrato, non per il risultato contro l’Inter”- immagine 2
Getty Images

Non è stato un inizio fortunato per me, ma ora sono rientrato dall'infortunio e spero di potermi inserire in questa squadra e aiutarla a progredire nella giusta direzione, come so che questi calciatori sono in grado di fare.

Bailey: “Contento per essere rientrato, non per il risultato contro l’Inter”- immagine 3
Getty Images

Ma il cammino è ancora lungo, dobbiamo restare positivi: la prossima partita arriverà presto. Dobbiamo concentrarci su quella e dimenticare questa partita il prima possibile ,perché dobbiamo solo guardare avanti".

Leggi anche
Ventola: “Io, Adani e Cassano diamo fastidio. Vieri? Non ci salutiamo neanche ma dico...
Como-Juve, Locatelli: “Arrabbiati per la sconfitta. Ormai è andata: ora senza alibi e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA