Tommaso Baldanzi conosce bene Asllani. L'amicizia tra i due è nata nello spogliatoio dell'Empoli, prima che entrambi spiccassero il volo per raggiungere altre destinazioni. E ora che il nerazzurro è in finale di Champions, il suo ex compagno di squadra non potrà che tifare per lui. Ne ha parlato ai microfoni di Cronache di spogliatoio: «Non gli ho ancora mandato un messaggio, non volevo rompergli. E poi ci siamo visti da poco. Abbiamo un bellissimo rapporto, ci sentiamo spesso. Sono davvero contento che abbia raggiunto un traguardo del genere».