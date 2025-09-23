FC Inter 1908
Under 21, Baldini: “Pio Esposito? Visto che è bravo deve andare in Nazionale maggiore”

Under 21, Baldini: “Pio Esposito? Visto che è bravo deve andare in Nazionale maggiore” - immagine 1
"Sarebbe un valore aggiunto, ma visto che è bravo deve andare nella squadra maggiore", dice Silvio Baldini, CT dell'Italia Under 21 su Pio Esposito
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il CT dell'Under 21, Silvio Baldini, ha parlato anche di Pio Esposito. Baldini ha iniziato il suo discorso sull'amore ritrovato per l'azzurro:

Under 21, Baldini: “Pio Esposito? Visto che è bravo deve andare in Nazionale maggiore”- immagine 2
Getty Images

"Porto un esempio pratico: Camarda ha giocato una partita e ha avuto una commozione celebrale. Gli hanno dato riposo per 10 giorni ed era convocato per l'U21. Mi ha telefonato, dicendomi che era dispiaciuto e sperava che ci fosse un'altra occasione. Questo dice che questo ragazzo ha avuto un atteggiamento, anche come persona, importante. Ci tiene anche come persona a questa maglia. E questo mi ha fatto capire che i giovani oggi hanno tanti vizi perché glieli diamo noi e gli diamo la colpa".

Under 21, Baldini: “Pio Esposito? Visto che è bravo deve andare in Nazionale maggiore”- immagine 3
Getty Images

Si parla tanto di Francesco Pio Esposito. E' convocabile?

"Sarebbe un valore aggiunto, ma visto che è bravo deve andare nella squadra maggiore. Noi dobbiamo preparare questi ragazzi per esprimere il loro talento e andare in Nazionale maggiore. Siamo un serbatoio, non siamo più una squadra per fare esperimenti".

