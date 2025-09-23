Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il CT dell'Under 21, Silvio Baldini, ha parlato anche di Pio Esposito. Baldini ha iniziato il suo discorso sull'amore ritrovato per l'azzurro:
Under 21, Baldini: “Pio Esposito? Visto che è bravo deve andare in Nazionale maggiore”
"Porto un esempio pratico: Camarda ha giocato una partita e ha avuto una commozione celebrale. Gli hanno dato riposo per 10 giorni ed era convocato per l'U21. Mi ha telefonato, dicendomi che era dispiaciuto e sperava che ci fosse un'altra occasione. Questo dice che questo ragazzo ha avuto un atteggiamento, anche come persona, importante. Ci tiene anche come persona a questa maglia. E questo mi ha fatto capire che i giovani oggi hanno tanti vizi perché glieli diamo noi e gli diamo la colpa".
Si parla tanto di Francesco Pio Esposito. E' convocabile?
"Sarebbe un valore aggiunto, ma visto che è bravo deve andare nella squadra maggiore. Noi dobbiamo preparare questi ragazzi per esprimere il loro talento e andare in Nazionale maggiore. Siamo un serbatoio, non siamo più una squadra per fare esperimenti".
