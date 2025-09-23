Inter U23, Spinaccè: “Vogliamo i playoff. Mi ispiro a Thuram: un fenomeno perché sa…”

Su Skysport, nello spazio dedicato alla Serie C, 'Area C' è stato intervistato l'attaccante dell'Inter Under23MatteoSpinaccè, primo gol per lui tra i professionisti. «La soddisfazione per il primo gol tra i professionisti è davvero enorme. Sono contento che sia arrivato in una partita comunque complicata, è servito ad aiutare la squadra e questo è importante. Abbiamo molto motivazione per giocare i play-off. L'obiettivo è quello di crescere e i miglioramenti nel corso dell'anno ci saranno e ci saranno sempre di più, i propositi sono buoni, positivi».