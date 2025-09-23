Su Skysport, nello spazio dedicato alla Serie C, 'Area C' è stato intervistato l'attaccante dell'Inter Under23MatteoSpinaccè, primo gol per lui tra i professionisti. «La soddisfazione per il primo gol tra i professionisti è davvero enorme. Sono contento che sia arrivato in una partita comunque complicata, è servito ad aiutare la squadra e questo è importante. Abbiamo molto motivazione per giocare i play-off. L'obiettivo è quello di crescere e i miglioramenti nel corso dell'anno ci saranno e ci saranno sempre di più, i propositi sono buoni, positivi».
Inter U23, Spinaccè: “Vogliamo i playoff. Mi ispiro a Thuram: un fenomeno perché sa…”
Il giocatore di Vecchi ha parlato ai microfoni di Skysport del suo primo gol tra i professionisti e non solo
«A chi mi ispiro? Se si guarda alla prima squadra penso a Thuram che è una punta fenomenale, attacca bene la profondità e sa giocare con i compagni, ha fisico, mi ci rispecchio. Sogno di giocare in prima squadra, gioco con la squadra, vado incontro e attacco la profondità», ha aggiunto il giocatore di Vecchi.
