"Molto generico, com’è normale in questa fase. Ma le riforme che il prossimo presidente dovrà affrontare sono chiare: il rilancio del “prodotto” italiano anche attraverso la possibilità di firmare contratti di 5 anni a un 16enne, altrimenti non sviluppi i giovani perché a 18 anni li perdi".

"E in generale una redistribuzione delle risorse condizionata a due voci: strutture e vivaio. Accetto la serie A a 18 squadre per alzarne il livello tecnico e liberare date azzurre, ma il sistema deve compensarmi con risorse aggiuntive: non per comprare un giocatore in più, ma per aggiungere un campo al centro sportivo e una squadra al settore giovanile".