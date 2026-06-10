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Baldissoni: “Calcio italiano, ecco le riforme necessarie. Accetto la A a 18 squadre, ma…”

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Intervistato dal Corriere della Sera, l'ad del Monza ha parlato del programma presentato da Giovanni Malagò
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Paolo Condò per il Corriere della Sera, l'ad del Monza, Mauro Baldissoni, ha parlato del programma presentato da Giovanni Malagò per rilanciare il calcio italiano.

Baldissoni: “Calcio italiano, ecco le riforme necessarie. Accetto la A a 18 squadre, ma…”- immagine 2
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"Molto generico, com’è normale in questa fase. Ma le riforme che il prossimo presidente dovrà affrontare sono chiare: il rilancio del “prodotto” italiano anche attraverso la possibilità di firmare contratti di 5 anni a un 16enne, altrimenti non sviluppi i giovani perché a 18 anni li perdi".

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"E in generale una redistribuzione delle risorse condizionata a due voci: strutture e vivaio. Accetto la serie A a 18 squadre per alzarne il livello tecnico e liberare date azzurre, ma il sistema deve compensarmi con risorse aggiuntive: non per comprare un giocatore in più, ma per aggiungere un campo al centro sportivo e una squadra al settore giovanile".

(Corriere della Sera)

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