Piero Ausilio, durante l'intervento a Supernova di Alessandro Cattelan, ha parlato anche del percorso che ha portato Federico Dimarco a brillare nell'Inter, fino al premio di MVP del campionato.
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Ausilio: “Inzaghi ha cambiato la carriera di Dimarco. Dopo una settimana viene da me e mi dice…”
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"Dimarco, prima di arrivare all'Inter, ha fatto 4-5 anni in prestito, dove faceva anche fatica a giocare. Immagina quindi con che fatica è arrivato, con che sofferenza. Lì dove desiderava, era il suo sogno, lui è sempre stato interista, a sette anni era già nei Pulcini dell'Inter, voleva arrivare a giocare nell'Inter. E ci è arrivato attraverso un percorso di fatica e di difficoltà, perché siamo stati anche noi forse bravi a non mollarlo mai, forse. E' sempre stato in prestito, ogni anno andava in prestito, poi tornava, tornava senza nemmeno aver fatto grandi cose. L'ultimo anno di Verona con Juric aveva anche un po' cambiato il ruolo, aveva giocato anche in questa difesa 3, un po' nei centrali, un po' quinto. Aveva fatto vedere qualcosa di più.
È arrivato in ritiro e devo essere sincero è giusto dare i meriti a chi li ha, cioè Simone Inzaghi. Viene lì e mi dice, dopo una settimana: "Guarda che questo rimane qua con me. Questo ci sta, sta con me, mi gioca due ruoli e non va più in prestito". Alla fine, poi, hai bisogno anche di questo, di un allenatore che poi ti aiuti, supporti. Lui aveva già esordito ai tempi con Mancini, poi piano piano aveva fatto un percorso fuori. E Inzaghi è stato quello che gli ha cambiato la carriera, sicuramente"
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