"Dimarco, prima di arrivare all'Inter, ha fatto 4-5 anni in prestito, dove faceva anche fatica a giocare. Immagina quindi con che fatica è arrivato, con che sofferenza. Lì dove desiderava, era il suo sogno, lui è sempre stato interista, a sette anni era già nei Pulcini dell'Inter, voleva arrivare a giocare nell'Inter. E ci è arrivato attraverso un percorso di fatica e di difficoltà, perché siamo stati anche noi forse bravi a non mollarlo mai, forse. E' sempre stato in prestito, ogni anno andava in prestito, poi tornava, tornava senza nemmeno aver fatto grandi cose. L'ultimo anno di Verona con Juric aveva anche un po' cambiato il ruolo, aveva giocato anche in questa difesa 3, un po' nei centrali, un po' quinto. Aveva fatto vedere qualcosa di più.