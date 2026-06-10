"Fiero di una cessione come quella di Onana? Di Onana direi che è fiera all'Inter, nel senso che dal punto di vista plusvalenza...Prima parlavamo anche di Lukaku, cioè Lukaku è stato comprato comunque a una bella cifra ed è stata fatta un'operazione di vendita che è la più importante ancora della storia dell'Inter, perché è stato venduto a 116 milioni.