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fcinter1908 news interviste Ausilio: “Colpi in uscita top? Non è Lukaku il migliore, ce n’è uno stile Ibrahimovic-Eto’o”

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Ausilio: “Colpi in uscita top? Non è Lukaku il migliore, ce n’è uno stile Ibrahimovic-Eto’o”

Ausilio: “Colpi in uscita top? Non è Lukaku il migliore, ce n’è uno stile Ibrahimovic-Eto’o” - immagine 1
Piero Ausilio, nel corso del suo intervento a Supernova di Alessandro Cattelan, ha parlato anche dei suoi colpi in uscita
Daniele Mari Direttore 

Piero Ausilio, nel corso del suo intervento a Supernova di Alessandro Cattelan, ha parlato anche dei suoi colpi in uscita. Ce n'è uno particolarmente riuscito.

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"Fiero di una cessione come quella di Onana? Di Onana direi che è fiera all'Inter, nel senso che dal punto di vista plusvalenza...Prima parlavamo anche di Lukaku, cioè Lukaku è stato comprato comunque a una bella cifra ed è stata fatta un'operazione di vendita che è la più importante ancora della storia dell'Inter, perché è stato venduto a 116 milioni.

Ausilio: “Colpi in uscita top? Non è Lukaku il migliore, ce n’è uno stile Ibrahimovic-Eto’o”- immagine 2
Onana a TNT Sports

Però, come valore più alto, quindi da 0 a 50 e rotti, 55 mi sembra, quella di Onana forse al momento è quella più alta nell'Inter. Probabilmente gli si avvicina quella di Ibrahimovic-Eto'o. Per valore, anche quella fu molto grossa"

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