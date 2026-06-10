Piero Ausilio, nel corso del suo intervento a Supernova di Alessandro Cattelan, ha parlato anche dei suoi colpi in uscita. Ce n'è uno particolarmente riuscito.
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fcinter1908 news interviste Ausilio: “Colpi in uscita top? Non è Lukaku il migliore, ce n’è uno stile Ibrahimovic-Eto’o”
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Ausilio: “Colpi in uscita top? Non è Lukaku il migliore, ce n’è uno stile Ibrahimovic-Eto’o”
Piero Ausilio, nel corso del suo intervento a Supernova di Alessandro Cattelan, ha parlato anche dei suoi colpi in uscita
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"Fiero di una cessione come quella di Onana? Di Onana direi che è fiera all'Inter, nel senso che dal punto di vista plusvalenza...Prima parlavamo anche di Lukaku, cioè Lukaku è stato comprato comunque a una bella cifra ed è stata fatta un'operazione di vendita che è la più importante ancora della storia dell'Inter, perché è stato venduto a 116 milioni.
Però, come valore più alto, quindi da 0 a 50 e rotti, 55 mi sembra, quella di Onana forse al momento è quella più alta nell'Inter. Probabilmente gli si avvicina quella di Ibrahimovic-Eto'o. Per valore, anche quella fu molto grossa"
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