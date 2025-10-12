Mario Balotelli ha parlato a margine del suo intervento al "Festival dello Sport": "Pio Esposito come il primo Balotelli? Ha talento, è un buon giocatore, è giovane, bisogna dare tempo ai ragazzi così, ma ha un talento superiore a tanti altri. Prevedo un buon futuro per lui. Vede la porta, fa gol, e a me quei giocatori lì piacciono".
Balotelli: “Esposito talento superiore. Chivu? Fa effetto vederlo in panchina. Secondo me…”
L'ex attaccante dell'Inter ha parlato a margine del suo intervento al "Festival dello Sport": "L'esperienza dell'anno scorso mi ha scottato"
"Chi vince il campionato? Non lo so, però fa un certo effetto e anche piacere vedere Napoli e Roma prime in classifica, è bello cambiare ogni tanto. Chivu? Fa effetto vederlo in panchina. Lui è una bella persona, sa di calcio, secondo me ci può stare uno come lui sulla panchina dell'Inter".
"Cosa non mi ha convinto delle proposte dall'estero? L'esperienza dell'anno scorso mi ha scottato e non poco. Da una parte vorrei tornare in Italia, ma dall'altra ho anche paura. Forse questo mi blocca un po'. L'estero? Forse ci poteva essere qualcosa in Italia".
