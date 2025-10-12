Mario Balotelli è intervenuto dal palco del "Festival dello Sport" in corso di svolgimento a Trento: "Massimo Moratti è stato davvero una persona fondamentale per i miei inizi. Oltre ad avermi dato un regalo, perché giocare all'Inter a quell'età era stupendo, mi ha anche responsabilizzato tanto, perché comunque devi fare risultati. Mancini? Quando mi voleva bene… Penso che me ne voglia ancora dai, io gliene voglio!".
Balotelli: "Giocare all'Inter un regalo, Triplete un sogno. Barcellona? Non ero abituato a…"
L'ex attaccante nerazzurro ripercorre alcuni momenti della sua carriera, soffermandosi sul periodo interista