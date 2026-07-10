Mario Balotelli è stato intervistato da Sport Mediaset: "Chi vince lo scudetto? Datemi il tempo di vedere le formazioni a inizio stagione... Ad oggi non lo so, direi Inter, Napoli o Roma, ne metto una nuova. Chi preferisco tra Messi, Haaland e Mbappé? Messi è il migliore al mondo, per come piace a me il calcio lo metto davanti a Haaland e Mbappé, anche se è difficile perchè sono tipi di gioco diversi. Haaland mi fa impazzire perché non è molto tecnico, ma fa 3 tiri e 3 gol, 5 tiri e 5 gol, un tiro e un gol: come fa a non piacerti un giocatore così?".

"Se c'è un altro Balotelli in Italia? No. Ci sono altri giocatori forti, ma non vedo il modo di giocare che avevo io. Tropp critiche nei miei confronti? Ero un giovane vivace che viveva la sua vita tranquillo. Sicuramente ho fatto qualche stupidata, però c'era molto accanimento nei miei confronti. Però vedo lo schifo che c'è in giro e cosa combinano certe persone oggi e ho la coscienza a posto perché non ho mai fatto del male a nessuno, non ho mai fatto nulla di veramente dannoso verso altri. Non mi pento di quelle stupidate da ragazzo, perché mi hanno fatto crescere e mi hanno portato a quello che sono oggi; non vedo però accanimento verso quelle altre persone dove dovrebbe esserci, forse perché non vendono i giornali".